Son Dakika | İki kişi arasındaki makaslı kavga güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Son Dakika | İki kişi arasındaki makaslı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

10.05.2022 17:31

Son dakika haber... Samsun'un İlkadım ilçesinde yabancı uyruklu 2 kişi arasındaki kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yabancı uyruklu 2 kişi arasındaki kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kale Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde Suriye uyruklu M.J. (36) ile Z.S. (28) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.S, makasla M.J'yi vücudunun farklı yerlerinden yaraladı.

M.J, kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Z.S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kavga anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Dakika | İki kişi arasındaki makaslı kavga güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika | İki kişi arasındaki makaslı kavga güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika | İki kişi arasındaki makaslı kavga güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika | İki kişi arasındaki makaslı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İki kişi arasındaki makaslı kavga güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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