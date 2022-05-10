Samsun'un İlkadım ilçesinde yabancı uyruklu 2 kişi arasındaki kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kale Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde Suriye uyruklu M.J. (36) ile Z.S. (28) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.S, makasla M.J'yi vücudunun farklı yerlerinden yaraladı.
M.J, kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Z.S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kavga anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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