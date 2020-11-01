Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, sürücüler ile 28 AAG 849 plakalı otomobilde bulunan Mustafa Top yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dörtyol mevkisinde Samsun'dan Ordu yönüne giden İrfan Öztürk idaresindeki 28 AAG 849 plakalı otomobil ile tali yoldan ana yola çıkan Alaettin Güler'in kullandığı 55 EA 837 plakalı otomobil çarpıştı.

Samsun 'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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