Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
10 dakika önce
Samsun'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Samsun
'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Tekkeköy
ilçesi Organize Sanayi Bölgesi
girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tolga Nezir yönetimindeki 06 AS 3311 plakalı otomobil ile Yunus Al'ın kullandığı 55 EZ 266 plakalı otomobil Organize Sanayi Caddesi ile Kutlukent
Bulvarı'nın kesiştiği yerde çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan Yunus Al ile Muzaffer Ustaoğlu olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine, Tolga Nezir ve Samet Karaçoban
ise özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:11 Kaynak: İHA
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