Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
9 dakika önce
Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:30 Kaynak: AA
'un Bafra
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kezban Sarı (30) idaresindeki 55 AAB 363 plakalı otomobil ile Mutlu Kandemir'in (37) kullandığı 55 DF 737 plakalı otomobil, Doğankaya Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Sarı'nın kullandığı otomobildeki Necla (19) ve İclal Sarı (19) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Necla Sarı'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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