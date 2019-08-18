Son Dakika Haberleri: Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

9 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kezban Sarı (30) idaresindeki 55 AAB 363 plakalı otomobil ile Mutlu Kandemir'in (37) kullandığı 55 DF 737 plakalı otomobil, Doğankaya Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Sarı'nın kullandığı otomobildeki Necla (19) ve İclal Sarı (19) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Necla Sarı'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Samsun, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te kaza yapan aracın hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı
FATİH'TE KAZA YAPAN ARACIN HIZ İBRESİ 130 KM'DE TAKILI KALDI Bursa'da zincirleme kaza: 18 yaralı Kamışlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti: 3 ölü, 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 14:39:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]