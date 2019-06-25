Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
1 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:18 Kaynak: AA
'un Bafra
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hasan Öztürk idaresindeki 55 JS 363 plakalı otomobil, Samsun- Sinop
kara yolu Pakun kavşağında, Selim
Uyanık'ın kullandığı 34 FR 1082 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Şennur, Melike ve Ömer Faruk yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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