Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

08.07.2022 13:46
Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

K.D. yönetimindeki 05 FR 652 plakalı otomobil, Otogar kavşağında A.A'nın kullandığı 06 AJ 1565 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle A.A. idaresindeki otomobil devrildi.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan A.Y, A.D. ve A.Y. ile 2 çocuk yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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