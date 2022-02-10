Üye Girişi
Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

10.02.2022 18:55
Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Vezirköprü-Havza kara yolu Buğday Pazarı Kavşağı mevkisinde Vezirköprü istikametine seyir halinde olan Hasan Korkmaz idaresindeki 05 KK 539 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 AFZ 754 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Yunus Emre Türkmen (20), Hüseyin Sönmez (17), Nurten Sönmez (15) ve Resul Sönmez (57) yaralandı. Yaralılar Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

YORUMLAR
500

Vezirköprü, Otomobil, Buğday, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:51 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsü atlattı, yarın rutin programına dönecek
18:37 Portekiz'de Katolik Kilisesi skandalı! Bir ayda 214 cinsel istismar şikayeti geldi
18:44 Ali Babacan'dan, Kılıçdaroğlu'na destek! ''Protesto ve boykot vatandaşların en doğal hakkı''
18:30 Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü, eşinin kafesinde çıkan tartışmada müşteriye bıçakla saldırdı
18:12 Bakan Dönmez'den vatandaşın mağdur olduğu elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili açıklama
18:01 Kılıçdaroğlu'nun fatura kararına CHP'li Özel'den yorum: Ödeme güçlüğü çeken 10 milyonların sesi olmak için
18:03 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si transfer ataklarına devam ediyor! Kanarya'nın yıldızı, Ada yolcusu
18:00 CHP'den tüm partili belediyelere 'fatura' talimatı: Askıda fatura uygulamasını yaygınlaştıracaklar
17:48 Ayşenur Arslan'dan geri adım geldi! Tepki toplayan Türk Mukavemet Teşkilatı sözleri için özür diledi
17:33 Deneyimli hoca Galatasaray'a geri dönüyor! İşte Torrent sonrası göreve gelecek yeni isim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 19:06:01. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement