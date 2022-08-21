Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

21.08.2022 17:57
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Atakum ilçesi Samsun- Ankara karayolu 10. kilometresi Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Döz idaresindeki 55 LA 575 plakalı otomobil Abdullah Rıdvan Durmuşoğlu yönetimindeki 06 BHK 354 otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdullah Rıdvan Durmuşoğlu (28) ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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