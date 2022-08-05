Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun- Ankara karayolu Toybelen ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salim Sevgi idaresindeki 41 ADP 171 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen sürücü Temel Aktaş'ın kullandığı 41 ADL 111 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Esra Sevgi, Ezgi Sevgi, Güler Sevgi ve Sibel Sevgi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

İlkadım, Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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