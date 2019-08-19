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Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kaza

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kaza, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Lengerli Kavşağı'nda meydana gelen kazada yaralanan Rüveyda Öztürk, sevk edildiği OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.
İlçede dün, Miktad Öztürk'ün (47) kullandığı KA-TS 9898 yabancı plakalı otomobil ile Nuri Liman (63) idaresindeki 55 NL 593 plakalı otomobil çarpışmış, kazada, sürücü Miktad ile eşi Harice (45), çocukları Meryem (20) ve Rüveyda Öztürk (11) yaralanmıştı.
Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Harice Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Rüveyda Öztürk ise Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti.
Öztürk ailesinin Kurban Bayramı dolayısıyla Almanya'dan Bafra'ya geldikleri ve Trabzon'a gitmek için yola çıktıkları öğrenilmişti.
Samsun, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:50 Kaynak: AA
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