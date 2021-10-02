Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Şaban Ö. idaresindeki 34 FY 3870 plakalı otomobil, Samsun- Ordu kara yolu Çarşamba Sanayi Sitesi mevkisindeki trafik ışıklarında Harun İ'nin kullandığı 52 DJ 186 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan Songül Ö, Şuranur Ö, Sevgi D. ile Elif D. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba ve Samsun'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika