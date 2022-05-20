İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

20.05.2022 12:37

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Salih Kurt'un (32) kullandığı 19 ACK 143 plakalı otomobil, Samsun- Ankara kara yolu Karageçmiş Kavşağı'nda, Yusuf Mantar (61) idaresindeki 52 ACD 422 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Fatma Kurt (28), Cemil Şahin (43), Meliha Şahin (15) ve Yurdagül Mantar yaralandı.

Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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