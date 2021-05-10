Samsun'da iki taksi çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da iki taksi çarpıştı: 1 yaralı
10.05.2021 18:36
Samsun'da iki ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Samsun'da iki ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi ile Saadet Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Gülay idaresindeki 55 T 0061 plakalı taksi ile Selahattin Ayan'ın kullandığı 55 T 0391 plakalı taksi çarpıştı. Kazada 55 T 0391 plakalı taksideki Suriye uyruklu yolcu Rabab Atiyahzamılzam yaralanarak, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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