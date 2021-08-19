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Samsun'da İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı İstişare Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Samsun'da İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı İstişare Toplantısı düzenlendi

19.08.2021 13:32
Samsun'da İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı İstişare Toplantısı düzenlendi, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği ve Uyum Daire Başkanı Orhan Solak, "Ülkemiz için iklim değişikliklerine bağlı afetlerin sıklık ve şiddeti, günümüzde olduğundan çok daha dramatik şekilde orta ve uzun vadede artarak karşımıza çıkacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği ve Uyum Daire Başkanı Orhan Solak, "Ülkemiz için iklim değişikliklerine bağlı afetlerin sıklık ve şiddeti, günümüzde olduğundan çok daha dramatik şekilde orta ve uzun vadede artarak karşımıza çıkacak. İklim değişikliği ile mücadele tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de kaçınılmaz durumda." dedi.

Türkiye'de "İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi"nin 4 pilot şehrinden biri olan Samsun'da, İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı İstişare Toplantısı düzenlendi.

Yararlanıcı kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yürütücü kuruluşu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olan ve Avrupa Birliği ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında şehirlerin iklim değişikliğine uyum süreçlerinde karşılaştıkları zorluklar ve fırsatları değerlendirmek amacıyla paydaşlar Samsun'da bir araya geldi.

Proje ile özellikle sektör ve kent ölçeğinde iklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesi yoluyla toplumsal direncin artırılması amaçlanıyor.

Orhan Solak, kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin son günlerde gündemi meşgul eden konuların başında geldiğini söyledi.

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi ile öncesinde Akdeniz ve Ege'de yaşanan orman yangınları ve bu yılki kuraklık başta olmak üzere iklim değişikliğiyle afetlerin sayısı ve şiddetinde belirgin artış gözlendiğini anlatan Solak, Türkiye'deki gibi dünyada da sel ve yangın felaketlerinin, iklim değişikliğinin dünyada sınır tanımayan öncelikli sorunlar arasında yer aldığını gösterdiğini dile getirdi.

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nde (IPCC) bilimsel sentez raporunun geçen hafta yayımlandığını aktaran Solak, "IPCC'ye göre ülkemiz, iklim değişikliklerinden en fazla etkilenecek bölgelerden biri olan Akdeniz Havzası'nda yer alıyor. Dolayısıyla ülkemiz için iklim değişikliklerine bağlı afetlerin sıklık ve şiddeti, günümüzde olduğundan çok daha dramatik şekilde orta ve uzun vadede artarak karşımıza çıkacak. İklim değişikliği ile mücadele tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de kaçınılmaz durumda." ifadelerini kullandı.

İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında geçen yıl hibe teklif çağrısında bulunduklarını belirten Solak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 7 milyon avroluk hibe desteğini bu kapsamda yerel yönetimlerimizin hizmetine sunacağız. Hibe çağrımız Türkiye genelinde ciddi ses getirdi. Çok sayıda proje teklifi aldık. Bunların değerlendirme süreci devam ediyor. Projenin, şehirler için uyum hedefini edinen bileşeni kapsamında pilot şehirler olarak belirlenen Konya, Muğla, Samsun ve Sakarya için yerel iklim değişikliğine uyum stratejisi ve eylem planları hazırlanacak, şehirler için izleme ve değerlendirme sistemi ile finansman stratejisi geliştirilecek."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de son zamanlardaki gündemlerini gözden geçirdiğinde, çoğunun iklim değişikliğine bağlı sorunlardan ortaya çıkan felaketler olduğunu gördüğünü söyledi.

Dünyanın iklimsel afetlerle mücadele halinde olduğuna işaret eden Demir, "Özellikle iklim değişikliği ile ilgili birçok kurumdan temsilci bu projeye katkı veriyor. Yeni bir eylem planına katkı vermiş olacaksınız burada. Türkiye'de 4 il isabetli seçilmiş. Samsun, Karadeniz'de bölgenin merkezi konumunda. Hemen hemen bölgenin bütün özelliklerini barındırıyor." diye konuştu.

Toplantıya Samsun Çevre ve Şehircilik il Müdürü Ömer Bolat ile projede yer alan kurumların temsilcileri katıldı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye, Samsun, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı İstişare Toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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