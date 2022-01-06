Üye Girişi
"İklim İçin İş Birliği ve Yeşil Mütabakat" çalıştayı başladı - Son Dakika

"İklim İçin İş Birliği ve Yeşil Mütabakat" çalıştayı başladı

06.01.2022 17:48

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, hedeflerinin havası, suyu, toprağı daha temiz şehirler olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, hedeflerinin havası, suyu, toprağı daha temiz şehirler olduğunu söyledi.

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezince düzenlenen ve 2 gün sürecek "İklim İçin İş Birliği ve Yeşil Mütabakat" çalıştayı, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı.

Karaaslan, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin büyük bir tehdit olduğuna işaret etti.

Yalnızca 1,1 derecelik sıcaklık artışının bugün büyük felaketlere yol açtığına dikkati çeken Karaaslan, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki döneme ait, ülkeler hiçbir önlem almazsa 100 yılın sonunda bu artışın 4 dereceleri bulacağı öngörüsüne bir bakarsak, hakikaten bu felaket senaryosunun bizi ne kadar derinden etkileyeceğini sanırım gözler önüne sermiş oluruz. Ülkeler önlem alırsa ve mevcut taahhütlerini yerine getirirse maalesef yine de tamamen sıcaklık artışını durdurmak ve sınırlandırmak öyle görünüyor ki mümkün olmayacak. Ama zaten Paris İklim Anlaşması başta olmak üzere uluslararası çabaların çoğu bu artışı 2 derecenin altında, aslında 1,5 derecenin altında tutmak üzere kuruldu."

"İklim değişikliği belediyecilik hizmetlerine bakışı da değiştirdi"

Küresel iklim değişikliğinin bugün belediyecilik hizmetlerine bakışı da değiştirdiğini belirten Karaaslan, sözlerine şöyle devam etti:

"987 afet sadece 2020 yılının Türkiye'sinde yaşandı. ve bu süreç hızlanarak devam ediyor. Kastamonu Bozkurt'ta, Sinop Ayancık'ta yaşananlar, ülkemizde özellikle Manavgat'ta ve Muğla merkezli yaşanan yangınlar... Bizde bu yangın ve afetler yaşanırken dünyanın geri kalanında, Avusturalya'da bir yıla yakın sürede söndürülemeyen orman yangınları... Bunlar aslında bir şeye işaret ediyor, geldiğimiz noktada yaptığımız bütün çalışmaların, belki bundan 10 yıl önce kullandığımız kavramların, hedeflerin, belediyecilikle ilgili çalışmaların nasıl bir form değişikliğine uğradığı. Belediyecilik hizmetleri önceden kaldırım, yol, kanalizasyon, çöp toplamayla özetlenebilirdi ama artık yeşil enerji, temiz enerji kullanımlarından su ayak izini azaltmaya yönelik uygulamalara, alternatif ulaşım yöntemlerinin geliştirilmesine kadar çok geniş bir yelpazede belediyecilik hizmetlerinin gerçekleştiği ve hepimizin bu konuda çaba gösterdiği başka bir boyuttayız. Hepimize düşen görevler var. Dolayısıyla inşallah hedefimiz, havası, suyu, toprağı daha temiz şehirler."

"Yeni bir dönüm noktasındayız"

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu da yeşil ve dijital dönüşümle sanayinin yeni bir evresine girildiğini belirtti.

Tarihte "sanayi devrimi" gibi dönüm noktaları olduğunu hatırlatan Tuzcu, "Biz artık tarih kitaplarında okuduğumuz bir dönemi aslında şu an yaşıyoruz. Artık önümüzde buhar makineleri, sanayi ile ilgili yeni teknolojiler vesaire değil daha yeşil, daha sürdürülebilirliği merkeze koyan politikaların gelişi, bunların dijital araçlarla desteklenmesi var." diye konuştu.

Dünyanın en büyük 20 ihracatçı ülkesinden birinin Türkiye olduğuna dikkati çeken Tuzcu, şunları kaydetti:

"Bu hafta Cumhurbaşkanımız da açıkladı, 225 milyar dolar ihracatı olan bir ülkeyiz ve OECD arasında ihracatımızdaki çeşitliliğimizde de en önde gelen ülkelerden biriyiz. En çok ihracat yaptığımız pazarlardan biri de Avrupa Birliği. Bu ihracat artışını daha kalıcı hale getirmek için üretim ve ticaret yapımızı güncel paradigmaları iyi okuyarak mutlaka geliştirmemiz gerekiyor. Avrupa Birliği'nin 'yeşil dönüşüm' olarak açıkladığı plan birçok ülke için risk içerse de Gümrük Birliği ilişkisinden dolayı Türkiye için ciddi potansiyel ve fırsatları beraberinde getiriyor."

"Yeşil dönüşüm" tüketici tercihi

Eskiden çöp denilen materyallerin artık sanayi için ham madde durumunda olduğunu söyleyen Tuzcu, şu ifadeleri kullandı:

" Plastik, cam, kağıt, kullanılmış tekstilin hepsi, artık bizim hayatımıza bir tüketici tercihi olarak çıkacak. Konfeksiyon firmalarımızın çoğu şu anda büyük firmalara kullanılmış geri dönüşümden ürün üretmeye çalışıyor. Çünkü bu artık tüketici tercihi olmuş durumda. Önümüzdeki zamanlarda kaynakların tükendiği bir toplumda bunu öne çıkaran yaklaşımlar daha da önemli hale gelecek. Önümüzdeki dönemde ülkemizin, yeşil dönüşümü hem önceleyen hem sürükleyen lider ülkelerden birisi olacağını düşünüyorum. Özellikle Asya kaynaklı ihracata karşın Avrupa Birliği ile çok daha uyum içinde bir ticaret altyapısı olan Türkiye'nin çok daha öne çıkacağını ve kısa zamanda da bunun meyvelerini göreceğimizi düşünüyorum."

Çalıştayın açılışına, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Alanında uzman isimlerin katılacağı çalıştayda, Yeşil ve Döngüsel Ekonomi, Sıfır Atık ve Üniversite-Kent İş Birliği, İklim Değişikliği Uyum Süreci ve Avrupa Yeşil Mutabakatı Kapsamında Türkiye, İlkim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Akıllı Ulaşım gibi konular ele alınacak.

İklim İçin İş Birliği ve Yeşil Mütabakat çalıştayı başladı
İklim İçin İş Birliği ve Yeşil Mütabakat çalıştayı başladı
İklim İçin İş Birliği ve Yeşil Mütabakat çalıştayı başladı
İklim İçin İş Birliği ve Yeşil Mütabakat çalıştayı başladı
İklim İçin İş Birliği ve Yeşil Mütabakat çalıştayı başladı
İklim İçin İş Birliği ve Yeşil Mütabakat çalıştayı başladı
İklim İçin İş Birliği ve Yeşil Mütabakat çalıştayı başladı
İklim İçin İş Birliği ve Yeşil Mütabakat çalıştayı başladı

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, AK Parti, Türkiye, Samsun, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'İklim İçin İş Birliği ve Yeşil Mütabakat' çalıştayı başladı - Son Dakika


Tiktok'ta paylaştığı videolar başına iş açtı! Turgutlu cumhuriyet savcısı açığa alındı Tiktok'ta paylaştığı videolar başına iş açtı! Turgutlu cumhuriyet savcısı açığa alındı         
20:13
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
94 yaşında torun katili olan adamdan savunma 94 yaşında torun katili olan adamdan savunma         
15:11
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı         
11:00
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
20:13 Tiktok'ta paylaştığı videolar başına iş açtı! Turgutlu cumhuriyet savcısı açığa alındı
20:04 Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi
19:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Milli Muharip Uçağımızı 2023 yılında bütün dünyaya göstereceğiz
19:30 Galatasaray'da Selçuk İnan ve Taylan Antalyalı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
19:29 Kadın kılığına giren saldırgan mağdurun komşusu çıktı
18:26 Turizm sektörüyle tanınan iş insanı İskender Dilek, kansere yenik düştü
18:17 Ardahan'da yiyecek arayan dev kurt böyle görüntülendi
18:12 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi! TDT ülkeleriyle Kazakistan'daki gelişmeleri görüştü
17:44 Son Dakika! ABD Başkanı Biden'dan kanlı Kongre baskınının 1. yılında Trump'a ağır sözler: Seçim yenilgisini bir isyana çevirmek istedi
17:43 AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 20:33:25. #1.13#
SON DAKİKA: "İklim İçin İş Birliği ve Yeşil Mütabakat" çalıştayı başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement