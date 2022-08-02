Samsun'da çok miktarda narkotik madde ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da çok miktarda narkotik madde ele geçirildi

02.08.2022 10:36
Samsun'da çok miktarda narkotik madde ele geçirildi

Samsun'da İl Jandarma Komutanlığınca Temmuz ayında yapılan çalışmalarda 2 bin 440 kök kenevir bitkisi, bin 651 gram çeşitli uyuşturucu madde, 140 adet sentetik uyuşturucu ecza hap ele geçirildi.

Samsun'da İl Jandarma Komutanlığınca Temmuz ayında yapılan çalışmalarda 2 bin 440 kök kenevir bitkisi, bin 651 gram çeşitli uyuşturucu madde, 140 adet sentetik uyuşturucu ecza hap ele geçirildi.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca Temmuz ayında yapılan çalışmalar neticesinde toplam 56 olayda 60 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte sosyal medya üzerinden yayın yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında soruşturma tesis edildi. Olaylarda 2 bin 440 kök kenevir bitkisi, bin 651 gram çeşitli uyuşturucu madde, 140 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 13 litre bandrolsüz alkollü içecek ve ülke içerisinde yasadışı kaldığı tespit edilen 1 adet Mercedes marka araç ele geçirildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da çok miktarda narkotik madde ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da çok miktarda narkotik madde ele geçirildi - Son Dakika
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