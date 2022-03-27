Bir garip hırsızlık... Bir yıldır marketten deterjan kutularının kapaklarını çalıyor - Son Dakika
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Bir garip hırsızlık... Bir yıldır marketten deterjan kutularının kapaklarını çalıyor

27.03.2022 09:08

Bir garip hırsızlık... Bir yıldır marketten deterjan kutularının kapaklarını çalıyor Samsun'da kimliği belirsiz hırsız bir yıldır marketteki sıvı bulaşık deterjanlarının kapaklarını çalıyor.

Bir garip hırsızlık... Bir yıldır marketten deterjan kutularının kapaklarını çalıyor

SAMSUN - Samsun'da kimliği belirsiz hırsız bir yıldır marketteki sıvı bulaşık deterjanlarının kapaklarını çalıyor.

İlginç hırsızlık olayı Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız, bir yıldır marketteki deterjan reyonundaki sıvı bulaşık deterjanı kutularının kapaklarını çalıyor. Kapakları çalıp yanında götüren hırsız için deterjan reyonlarının bulunduğu yere güvenlik kamerası taktırıldı. Market çalışanı Yılmaz Tokatlı bir yıldır deterjan kapaklarının çalındığını belirterek, " Yaklaşık bir yıldır elde yıkama bulaşık deterjanını kutularının kapaklarını çalınıyor. Kamera ile takiptesiniz yazısı yazdığımız halde hiç aldırış etmeden bulaşık deterjanı kapağını söküp alıp gidiyor. Hatta enteresan bir olay oldu. Kapağı alınmış on an müşteri de ürünü hızlı bir şekilde alıyor ve kapağının olmadığını anlamıyor. Çamaşır suyu üstüne dökülüyor. Tişörtü çamaşır suyu oluyor. Hatta karakolluk durum bile oldu yani. 'Tişörtüm çamaşır suyu oldu. Ödemesini yapacaksınız' diye. Böyle enteresan bir durum var, yaklaşık bir senedir. Kapağı neden alıyor, onu da anlamış değiliz. Esrarengiz bir olay yani" diye konuştu.

Marketlerinde güvenlik kamerası olduğunu ancak deterjanların bulunduğu yere ikinci bir kamera taktırdıklarını söyleyen Yılmaz Tokatlı kapakları çalan hırsıza seslenerek, " Arktık kamera taktırdık ve 7/24 takip ediyoruz. Sende hırsızlık için gelip mahcup olma. Bundan sonra da gelirsen iyi bir düşün deriz" şeklinde konuştu.

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Bağlama ustası Osman Mustafa 25 yıldır hem bağlama üretiyor hem de çalıyor Bağlama ustası Osman Mustafa 25 yıldır hem bağlama üretiyor hem de çalıyor RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA RÖGAR KAPAĞI HIRSIZLIĞI KAMERADA

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir garip hırsızlık... Bir yıldır marketten deterjan kutularının kapaklarını çalıyor - Son Dakika


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