Son Dakika Haberleri: Samsun'da ilk 6 ayda 403 yapı ruhsatı verildi
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Samsun'da ilk 6 ayda 403 yapı ruhsatı verildi

1 saat önce

Samsun, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde yapı ruhsatı verilen 403 bina ile (yüzde 1,79) Türkiye genelinde 18. sırada yer aldı.

Samsun'da ilk 6 ayda 403 yapı ruhsatı verildi, System.String[]
Samsun, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde yapı ruhsatı verilen 403 bina ile (yüzde 1,79) Türkiye genelinde 18. sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, Ocak-Haziran 2019 dönemi Samsun yapı izin istatistikleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Türkiye'de 18. oldu

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Samsun 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde yapı ruhsatı verilen 403 bina ile (yüzde 1,79) Türkiye genelinde 18. sırada yer aldı.

Yapıların yüzölçümü 519 bin metre kare

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Samsun, yapı ruhsatı verilen 519 bin metre kare alan ile Türkiye'de 16. sırada yer aldı. Samsun'da yapı ruhsatı verilen toplam alanın yüzde 40,48'i (210 bin metre kare) konut kullanım alanı, yüzde 45,53'ü (236 bin metre kare) konut dışı kullanım alanı ve yüzde 13,99'u (73 bin metre kare) ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Yapıların toplam değeri 915 milyon lira

Samsun'da 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam değeri 915 milyon lira olup bu değer ile Türkiye'de 15. sırada yer aldı.

Daire sayısı 1759

Samsun, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde yapı ruhsatı verilen 1759 daire ile 21. sırada yer aldı. - SAMSUN
Türkiye, Samsun, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:59 Kaynak: İHA
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