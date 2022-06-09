Samsun'da ilkokul öğrencileri kıyı temizliği yaptı - Son Dakika
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Samsun'da ilkokul öğrencileri kıyı temizliği yaptı

09.06.2022 13:11
Samsun'da ilkokul öğrencileri kıyı temizliği yaptı

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Samsun'da öğrenciler, Karadeniz kıyısında sahil temizliği gerçekleştirdi.

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Samsun'da öğrenciler, Karadeniz kıyısında sahil temizliği gerçekleştirdi.

Çocuklara çevre bilinci aşılamak ve sahillerin temiz kalmasını sağlamak amacıyla Çarşamba ilçesine bağlı Çınarlık Mahallesi Costal mevkisindeki halk plajı atıklardan temizlendi.

Şehit Selman Özay İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, yaklaşık 2 kilometrelik sahil bandında yaklaşık 70 çöp poşeti atık topladı.

Okul müdürü Ayhan Erdem, AA muhabirine, çocuklarda erken yaşta çevre bilinci oluşturmak için sahil temizliği yaptıklarını söyledi.

Çocukların bu yaşlarda kazanacakları çevre bilincini ilerleyen yaşamlarında uygulamalarını istediklerini vurgulayan Erdem, "İnsanlarımızın doğayı kirletmeden doğa ile barış içinde yaşamalarını amaçlıyoruz. Buradaki kirliliği çocuklarımıza gösterdik. Onlarla sahil temizliği yaparak tekrar kirlenmemesi için ailelerini uyarmalarını istedik." dedi.

Öğrencileri Sıfır Atık Projesi kapsamında da eğittiklerini anlatan Erdem, "Öğrencilerimiz zaten çevre konusunda bilinçli ama kirliliğin içinde bunu onlara göstermek, bu kirliliği birlikte temizlemeyi hedefledik. Böylelikle farkındalık oluşturmak istedik" diye konuştu.

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Kaynak: AA

Karadeniz, Çarşamba, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da ilkokul öğrencileri kıyı temizliği yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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