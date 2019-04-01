Son Dakika Haberleri: Samsun'da İmalat Sanayi Raporu Hazırlanacak

Samsun'da İmalat Sanayi Raporu Hazırlanacak

50 dakika önce

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Makina Mühendisleri Odası (MMO) işbirliğinde 1923 yılından günümüze kentteki imalat sanayiyle ilgili rapor hazırlanacağı bildirildi.

Samsun'da İmalat Sanayi Raporu Hazırlanacak, System.String[]
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Makina Mühendisleri Odası (MMO) işbirliğinde 1923 yılından günümüze kentteki imalat sanayiyle ilgili rapor hazırlanacağı bildirildi.

MMO Samsun Şubesi Başkanı Kadir Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılında anlamlı bir çalışmaya imza atıyor olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Gürkan, MMO Yönetim Kurulu üyeleri Ayşe Ünsal Kıran, Mehmet Saraçoğlu ve Ömer Yardımcı ile birlikte OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'i ziyaret ettiklerine işaret ederek, "Ziyaretin ana gündem maddesi her 2 kurum tarafından hazırlanan 1923 yılından günümüze Samsun İmalat Sanayi Raporu oluşturdu. MMO olarak, ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarını sık sık ziyaret ediyor, iş birliklerine imza atıyor, böylece kentimizin gelişimine, kalkınmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

19 Mayıs'ın şehri Samsun'da, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, cumhuriyetten günümüze imalat sanayinin detaylı bir raporunun hazırlanacağını belirten Kadir Günkan, şunları kaydetti:

"Bu yönde OMÜ ile yaptığımız iş birliği son derece olumlu sonuç verdi. Hazırladıkları rapor 6 ay içinde tamamlanacak. Samsun'un imalat sanayi kültürünü ortaya koyacak olan bu rapor aynı zaman imalat sanayimizin geleceğine de ışık tutacak. Geçmişten geleceğe uzanacak raporumuzu kitap haline getirip Samsun kamuoyunun gündemine sunacağız. Raporumuzun bu haliyle büyük ilgi göreceğine inanıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:55 Kaynak: AA

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