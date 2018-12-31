Son Dakika Haberleri: Samsun'da İmar Barışı'ndan 58 Bin Kişi Yararlandı

Samsun'da İmar Barışı'ndan 58 Bin Kişi Yararlandı

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesinden 2018 yılında Samsun'da Yapı Kayıt Belgesi için başvuranların sayısı 58 bin kişi olurken, düzenlemeden 190 milyon lira kaynak elde edildi.

Samsun'da İmar Barışı'ndan 58 Bin Kişi Yararlandı, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesinden 2018 yılında Samsun'da Yapı Kayıt Belgesi için başvuranların sayısı 58 bin kişi olurken, düzenlemeden 190 milyon lira kaynak elde edildi.

Yetkililer vatandaşlara yardım ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 8 Haziran'da uygulamaya konulan ve imara aykırı ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen "İmar Barışı" düzenlemesi bugün itibariyle son buluyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde son gün kalabalığı yaşanırken yetkililer sırada bekleyen vatandaşları bilgilendirerek yardım ediyor.

58 bin 202 kişi düzenlemeden yararlandı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 2018 yılında Yapı Kayıt Belgesi için başvuranların sayısı Samsun'da 58 bin 202. Bunların 19 bin 459'unu bağımsız bölüm oluştururken binanın tamamı için başvuranların sayısı ise 38 bin 743 kişi.

190 milyon lira kaynak elde edildi

58 bin 202 kişinin başvurmasıyla ise toplamda ise 190 milyon 531 bin 469 lira kaynak elde edildi. İmar Barışı başvuru sayısında ise Samsun Türkiye genelinde 15. sırada yer aldı.

Öte yandan İmar Barışı düzenlemesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 6 ay daha uzatılması bekleniyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:18 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde Bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Ördek Katliamı İmar Barışında Süre 6 Ay Daha Uzatıldı!

Son Dakika! Muharrem İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Paşa'nın Neden Görevden Alındığı Ortaya Çıktı Milyonların Maaş Zammını Yakından İlgilendiriyor! İşte Ekonomistlerin Enflasyon Beklentisi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 15:52:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da İmar Barışı'ndan 58 Bin Kişi Yararlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]