Son dakika... Samsun'da inanılmaz kaza: Yoldan çıkarak uçan tır, demir yüklü tırın üzerinden geçti - Son Dakika
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Son dakika... Samsun'da inanılmaz kaza: Yoldan çıkarak uçan tır, demir yüklü tırın üzerinden geçti

04.07.2022 15:57

Son dakika habere göre Samsun'da inanılmaz kaza: Yoldan çıkarak uçan tır, demir yüklü tırın üzerinden geçti Samsun'da yoldan çıkarak demir yüklü bir başka tırın üzerinden geçen tır, su kanalına düştü.

Samsun'da inanılmaz kaza: Yoldan çıkarak uçan tır, demir yüklü tırın üzerinden geçti

SAMSUN - Samsun'da yoldan çıkarak demir yüklü bir başka tırın üzerinden geçen tır, su kanalına düştü. İnanılmaz kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 37. kilometresi Hacılı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Öz idaresindeki 31 YN 600 çekici ve buna bağlı 31 AJP 051 plakalı yarı römorklu tır Samsun'dan Kavak istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak sağda bulunan beton su kanalına girdi. 50 metre sürüklenerek kanaldan çıkan tır adeta uçarcasına aynı istikamete seyir halinde olan Bilhan Çakıroğlu'nun kullandığı demir yüklü 55 GY 352 çekici ve buna bağlı bulunan 55 E 2568 yarı römorkun üstünden geçti. Çekicinin kupa kısmına çarpan tır karşı yöndeki beton su kanalarına girdi.

Kazada tır sürücüsü Yavuz Selim Öz yaralandı. Yaralı, ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Samsun'da inanılmaz kaza: Yoldan çıkarak uçan tır, demir yüklü tırın üzerinden geçti - Son Dakika

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