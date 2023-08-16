Samsun'da İngilizce öğretmeni denizde boğuldu - Son Dakika
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Samsun'da İngilizce öğretmeni denizde boğuldu

Son Güncelleme: 16.08.2023 11:59

Samsun'un Atakum ilçesinde yüzmek için denize giren İngilizce öğretmeni Halil Azizoğlu, akıntıya kapılarak boğuldu. Olayın ardından yapılan arama çalışmaları sonucunda Azizoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Azizoğlu'nun bu yıl öğretmenlik mesleğine başlayacağı ve ilk görev yerinin Hatay olduğu belirtildi.

Samsun'da girdiği denizde akıntıya kapılan İngilizce öğretmeni Halil Azizoğlu, boğularak hayatını kaybetti.

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahilde babası ve annesi ile yüzmek için denize giden İngilizce öğretmeni Halil Azizoğlu (24), bir süre sonra akıntıya kapılıp gözden kayboldu. İhbarla bölgeye deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri geldi.

BU YIL HATAY'DA ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE BAŞLAYACAKTI

2 saat süren çalışmanın ardından bulunup, denizden çıkarılan Azizoğlu, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Halil Azizoğlu'nun bu yıl öğretmenlik mesleğine başlayacağı, ilk görev yerinin de Hatay olduğu belirtildi.

Bu yıl göreve başlayacaktı! Genç öğretmen boğularak can verdi
Bu yıl göreve başlayacaktı! Genç öğretmen boğularak can verdi
Kaynak: DHA
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Hatay, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da İngilizce öğretmeni denizde boğuldu - Son Dakika
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