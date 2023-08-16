Samsun'da İngilizce öğretmeni denizde boğuldu

Samsun'da girdiği denizde akıntıya kapılan İngilizce öğretmeni Halil Azizoğlu, boğularak hayatını kaybetti.

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahilde babası ve annesi ile yüzmek için denize giden İngilizce öğretmeni Halil Azizoğlu (24), bir süre sonra akıntıya kapılıp gözden kayboldu. İhbarla bölgeye deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri geldi.

BU YIL HATAY'DA ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE BAŞLAYACAKTI

2 saat süren çalışmanın ardından bulunup, denizden çıkarılan Azizoğlu, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Halil Azizoğlu'nun bu yıl öğretmenlik mesleğine başlayacağı, ilk görev yerinin de Hatay olduğu belirtildi.