İniş sırasında kuşa çarpan uçağın burnunda ezik oluştu - Son Dakika

Samsun seferini yaparken iniş sırasında kuşa çarpan yolcu uçağının burun kısmında ezilme oldu.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Jet'e ait TK7135 sefer sayılı yolcu uçağı, Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kuşa çarptı.
Ankara-Samsun seferini yapan uçağın güvenli şekilde inişi gerçekleştirildi.
Yolcuların uçaktan ayrılmasının ardından uçak teknik olarak incelemeye alındı.
Saat 18.10'da Samsun-Ankara seferini yapması planlanan uçak kaza nedeniyle pistte bekletiliyor.
Teknik analizlerin sürdüğü uçağın Ankara'ya gidecek yolcuları ise havalimanında bekletiliyor.
Kaynak: AA
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