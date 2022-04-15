Samsun'da inşaatın merdiven boşluğuna düşen bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Samsun'da inşaatın birinci katından merdiven boşluğuna düşen bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaattaki yapılacak işlere baktığı sırada birinci kattan merdiven boşluğuna düşen Kazım K.(51) ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Kazım K. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN