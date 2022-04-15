Samsun'da inşaatın merdiven boşluğuna düşen bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da inşaatın merdiven boşluğuna düşen bir kişi ağır yaralandı

15.04.2022 16:18
Samsun'da inşaatın merdiven boşluğuna düşen bir kişi ağır yaralandı

Samsun'da inşaatın birinci katından merdiven boşluğuna düşen bir kişi ağır yaralandı.

Samsun'da inşaatın birinci katından merdiven boşluğuna düşen bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaattaki yapılacak işlere baktığı sırada birinci kattan merdiven boşluğuna düşen Kazım K.(51) ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Kazım K. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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İstiklal Mahallesi, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da inşaatın merdiven boşluğuna düşen bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da inşaatın merdiven boşluğuna düşen bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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