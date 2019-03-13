Son Dakika Haberleri: Samsun'da İnşaatlardan Hırsızlık İddiası

Samsun'da İnşaatlardan Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Samsun'da inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Samsun'da İnşaatlardan Hırsızlık İddiası, System.String[]
Samsun'da inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

İlkadım ve Atakum ilçelerinde 5 inşaattan dış cephe filesi, klozet taşı, laminat parke ve boya çalındığı ihbarlarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını E.A. (32) ve Y.U'nun gerçekleştirdiğini tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:30 Kaynak: AA

Atakum, İlkadım, Samsun, Güncel
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