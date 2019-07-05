Son Dakika Haberleri: Samsun'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Samsun'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Samsun'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
İlçe merkezindeki inşaatta çalışan Muharrem Külah (59), dengesini kaybederek dördüncü kattan düştü.
Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Külah, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:34 Kaynak: AA
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