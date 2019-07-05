Samsun'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
1 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:34 Kaynak: AA
'un Bafra
ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
İlçe merkezindeki inşaatta çalışan Muharrem Külah (59), dengesini kaybederek dördüncü kattan düştü.
Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Külah, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
134 yıllık aile mesleğinin son temsilcisi! El yapımı bıçakları 350 liradan başlayan fiyatlarla satıyor
Amsterdam'ın ünlü sokağında genelevlerin kapatılması gündemde!
Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 liraya yükseldi
Son Dakika! Reyhanlı'daki patlamayla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Araçta bomba olduğu belli