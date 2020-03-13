Samsun'da inşaattan düşen işçinin ölümüyle ilgili 3 şüpheliye adli kontrol - Son Dakika

Samsun'un Atakum ilçesinde inşaattan düşerek hayatını kaybeden işçinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, inşaat kalıp ustası Haki Uzgul (45), dün Balaç Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki bir inşaatın 4. katından düştü.
Uzgul, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında inşaatın müteahhidi A.Ç, taşeron firma sahibi O.İ. ve iş güvenliği uzmanı L.Ç'nin gözaltına alınmasına karar verildi.
Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince yakalanan zanlılar, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.