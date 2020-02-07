Samsun'da inşaattan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi serbest - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da inşaattan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi serbest - Son Dakika

Samsun'da inşaattan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi serbest

7 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde inşaattan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da inşaattan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi serbest, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde inşaattan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Derebahçe Mahallesi'ndeki bir inşaattan matkap, hidrofor ve parçalar halinde demir çalındığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliler R.Ç. (21) ve C.G'yi (21) düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:42 Kaynak: AA
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