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Samsun'da inşaattan iskele demiri çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
6 saat önce
Samsun'un Atakum ilçesinde inşaattan iskele demiri çalan 2 şüpheli polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:34 Kaynak: AA
Samsun'un Atakum ilçesinde inşaattan iskele demiri çalan 2 şüpheli polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde gece saatlerinde bir inşaatın iskele demirlerinin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.
Polis ekipleri, iskele demirlerini kamyonete yükleyen E.U. (56) ve S.U'yu (21) suçüstü yakalayarak, Denizevleri Polis Merkezine götürdü.
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