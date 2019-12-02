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Samsun'da inşaattan iskele demiri çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

6 saat önce

Samsun'un Atakum ilçesinde inşaattan iskele demiri çalan 2 şüpheli polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Samsun'da inşaattan iskele demiri çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı, System.String[]

Samsun'un Atakum ilçesinde inşaattan iskele demiri çalan 2 şüpheli polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde gece saatlerinde bir inşaatın iskele demirlerinin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Polis ekipleri, iskele demirlerini kamyonete yükleyen E.U. (56) ve S.U'yu (21) suçüstü yakalayarak, Denizevleri Polis Merkezine götürdü.

Samsun, Atakum, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:34 Kaynak: AA
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