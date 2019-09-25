Son Dakika Haberleri: Samsun'da "interaktif" konser
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Samsun'da "interaktif" konser

1 saat önce

Türkiye'de ilk defa geçen sezon Ankara'da gerçekleştirilen "The Funtime of the Opera" interaktif konseri, "Operada hayalet değil, eğlence var" sloganıyla Samsun'da da verildi.

Samsun'da

Türkiye'de ilk defa geçen sezon Ankara'da gerçekleştirilen "The Funtime of the Opera" interaktif konseri, "Operada hayalet değil, eğlence var" sloganıyla Samsun'da da verildi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yeni sanat sezonunda dinleyicilerin de orkestranın bir üyesi olduğu "The Funtime of the Opera" konserini, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sundu.

"The Funtime of the Opera" konserinde, sahne ve seyirci arasındaki görünmez duvar ortadan kalkıyor.

Dinleyicilerin de müzik icra etme şansını yakaladığı konserde, seslendirilen parçalar, herkesin mutlaka bir film karesinden, reklam jeneriğinden veya telefon melodisinden aşina olduğu müziklerden seçiliyor.

Konserde seyirciler, şarkılara eşlik ederek, ıslık çalarak veya tempo tutarak orkestranın bir parçası oldu.

80 dakika süren konserde soprano Sezgi Elhüseyni, mezzo soprano Leyla Ceren Koç, tenor Gürkan Sezgin ile bariton Murat Göçken solist sanatçı olarak yer aldı.

Baş kemancısı Eylül Benek Salcan'ın olduğu konserde sanatçılara SAMDOB orkestrası eşlik etti.

Ankara, Samsun, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:22 Kaynak: AA
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