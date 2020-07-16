Samsun'da internetten "satılık böbrek" ilanı veren kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da internetten "satılık böbrek" ilanı veren kişi gözaltına alındı

Samsun'da internet üzerinden "satılık böbrek" ilanı veren kişi siber polisinin takibi sonucu gözaltına alındı.

Samsun'da internet üzerinden "satılık böbrek" ilanı veren kişi siber polisinin takibi sonucu gözaltına alındı.

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Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı sanal devriye ekipleri, internetten Samsun'da A.K. adlı kişinin bir sosyal medya hesabından "satılık böbrek var" ilanı vererek kendi telefonunu da yazdığını tespit etti. Siber polisi ile yapılan irtibat sonucu A.K., Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından "organ ve doku ticareti" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. A.K. maddi sıkıntı yüzünden dikkat çekip yardım toplamak için bu yola başvurduğunu söyledi.


Polisteki sorgusu tamamlanan A.K. ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. - SAMSUN

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:24 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da internetten 'satılık böbrek' ilanı veren kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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