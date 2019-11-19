Samsun'da ipotekli konut satışı yüzde 713,6 arttı

Samsun'da 2019 yılı Ekim ayında, banka faizlerinin düşmesiyle ipotekli konut satışı yüzde 713,6 oranında arttı.



Samsun'da Ekim ayı konut satış istatistikleri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı Ekim ayı itibarıyla Samsun'da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 azalarak ve bir önceki aya göre ise yüzde 4,4 oranında artarak 2 bin 576 adet oldu. Samsun 2 bin 576 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 1,8'lik pay alarak 17'inci sırada yer aldı.



2019 yılı Ekim ayında Samsun'daki ipotekli konut satışı sayısı 838 adet oldu



Ekim ayında Samsun'da satılan konutların yüzde 32,5'ü ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 50'nci sırada yer aldı.



Samsun'da 2018 Ekim'de 103, 2019 Ekim'de ise 838 ipotekli konut satışı gerçekleşti. Samsun'da 2019 yılı Ekim ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı yüzde 713,6 oranında arttı.



2019 Ekim ayında Samsun'da diğer satış türleri sonucunda bin 738 konut el değiştirdi



Samsun'da 2019 yılı Ekim ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı yüzde 36,8 oranında azaldı. Aynı dönemde Samsun'da toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı yüzde 67,5 sıralamasına göre 32'nci sırada yer aldı. Satılan konutların bin 176 adedi ilk defa satılırken, bin 400 konut ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi. - SAMSUN