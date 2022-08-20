Iraklı şahıs otel odasında ölü bulundu - Son Dakika
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Iraklı şahıs otel odasında ölü bulundu

20.08.2022 17:48
Iraklı şahıs otel odasında ölü bulundu

Samsun'da Irak uyruklu bir şahıs kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Samsun'da Irak uyruklu bir şahıs kaldığı otel odasında ölü bulundu.

İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir otelde konakladığı öğrenilen 60 yaşındaki Iraklı N.A, odasında yerde yatar durumda bulundu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekiplerin sevk edildi. Otel gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Doktor tarafından N.A'nın cesedinde yapılan ilk incelemede kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Şahsın cesedi morga kaldırıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Caddesi, Samsun, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iraklı şahıs otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iraklı şahıs otel odasında ölü bulundu - Son Dakika
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