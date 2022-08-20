İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi 'nde bulunan bir otelde konakladığı öğrenilen 60 yaşındaki Iraklı N.A, odasında yerde yatar durumda bulundu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekiplerin sevk edildi. Otel gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Doktor tarafından N.A'nın cesedinde yapılan ilk incelemede kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Caddesi, Samsun, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Iraklı şahıs otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

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