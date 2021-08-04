Samsun'da Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Zanlının, eşi ve çocuklarına karşı "kötü muamele" suçundan arandığı da ortaya çıktı.

Operasyonda, zanlıya ait dijital materyallere de el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik teknik ve fiziki çalışma yürüttü.

Samsun 'da düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

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