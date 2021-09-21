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Samsun'da Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Samsun'da Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı

21.09.2021 08:59
Samsun'da Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı, System.String[]

Samsun'da düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik teknik ve fiziki çalışma yürüttü.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu R.A.A.A'yı yakaladı.

Irak ve Suriye de faaliyet yürüttüğü yönünde hakkında istihbari bilgiler bulunan zanlının dijital materyallerine de el konuldu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun, Terör, DEAŞ, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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