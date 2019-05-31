Son Dakika Haberleri: Samsun'da Irak uyruklu dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
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Samsun'da Irak uyruklu dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

18 dakika önce

Samsun'da Irak uyruklu dolandırıcılık zanlısı polisin operasyonuyla yakalandı.

Samsun'da Irak uyruklu dolandırıcılık şüphelisi yakalandı, System.String[]
Samsun'da Irak uyruklu dolandırıcılık zanlısı polisin operasyonuyla yakalandı.
Irak uyruklu M.H.A.A.A'yı (35) telefonla arayıp kendisini emniyet görevlisi olarak tanıtan şüpheli, "Adın emniyet kayıtlarında DEAŞ şüphelisi olarak geçiyor. 6 bin lira verirsen seni kurtarırız yoksa sınır dışı edileceksin." dedi.
Bunun üzerine M.H.A.A.A. polise başvurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, M.H.A.A.A. ile iş birliği yaparak telefonda Arapça konuşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde buluştuğu zanlının otomobiline binen M.H.A.A.A, paranın olduğu poşeti bıraktığı sırada ekipler operasyon düzenledi.
Irak uyruklu O.Q.K.K. (29) gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:09 Kaynak: AA
Samsun, Irak, Güncel
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