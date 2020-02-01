Samsun'da Irak uyruklu kadının ölümü şüpheli bulundu - Son Dakika
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Samsun'da Irak uyruklu kadının ölümü şüpheli bulundu

6 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde Irak uyruklu kadının ölümü şüpheli bulundu.

Samsun'da Irak uyruklu kadının ölümü şüpheli bulundu, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde Irak uyruklu kadının ölümü şüpheli bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi Mete Sokak'ta 4 katlı apartmanın zemin katında yaşayan Moreen Mikhael Yousuf (51) eşi tarafından yatağında hareketsiz bulundu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ve polis ekiplerince Yousuf'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Halk sağlığı uzmanın kontrol ettiği Yousuf'un ölümü şüpheli bulundu.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın ardından Yousuf'un cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İlkadım, Samsun, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:48 Kaynak: AA
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