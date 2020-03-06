Samsun'da Iraklı iki kadını taciz ve darbettiği öne sürülen kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'un Canik ilçesinde Irak uyruklu iki kadını taciz ve darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Soğuksu Mahallesi'nde yaşayan 8 aylık hamile Irak uyruklu Fawaza Muhammed Abduljabbar Abdulgabbar darbedildiği, Laıla Khaleefah Maran ise yaklaşık 2 aydır takip edildiği kişinin tacizine uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu şüpheli Ramazan Ç'yi (25) yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde, Abdulgabbar'ın kendisini itince kendisinin de onu iterek yere düştüğünü, diğer kişiye tacizde bulunmadığını söyledi.

Şüphelinin yüzde 41 zihinsel engelli olduğuna dair raporu bulunduğu belirlendi.