Samsun'da Iraklı iki kadını taciz ve darbettiği öne sürülen kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da Iraklı iki kadını taciz ve darbettiği öne sürülen kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'da Iraklı iki kadını taciz ve darbettiği öne sürülen kişi yakalandı

13 dakika önce

Samsun'un Canik ilçesinde Irak uyruklu iki kadını taciz ve darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da Iraklı iki kadını taciz ve darbettiği öne sürülen kişi yakalandı, System.String[]

Samsun'un Canik ilçesinde Irak uyruklu iki kadını taciz ve darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Soğuksu Mahallesi'nde yaşayan 8 aylık hamile Irak uyruklu Fawaza Muhammed Abduljabbar Abdulgabbar darbedildiği, Laıla Khaleefah Maran ise yaklaşık 2 aydır takip edildiği kişinin tacizine uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu şüpheli Ramazan Ç'yi (25) yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde, Abdulgabbar'ın kendisini itince kendisinin de onu iterek yere düştüğünü, diğer kişiye tacizde bulunmadığını söyledi.

Şüphelinin yüzde 41 zihinsel engelli olduğuna dair raporu bulunduğu belirlendi.

Samsun, Canik, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Bağdat'ta ABD elçiliğinin yer aldığı Yeşil Bölge'ye 2 füze atıldı
Koronavirüs riskinin yüksek olduğu ülkelere yönelik alınan turlar iptal edilebilecek Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Türkiye ve İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
18:55 Çok Güzel Hareketler 2'den "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" skeci!
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 19:06:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da Iraklı iki kadını taciz ve darbettiği öne sürülen kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]