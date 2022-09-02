Irmak kenarında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Irmak kenarında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

02.09.2022 16:50
Irmak kenarında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Samsun'da ırmak kenarına düşerek burada mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Samsun'da ırmak kenarına düşerek burada mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeğin kendisini kurtaran itfaiye ekiplerinin dere kenarından çıkıp çıkmadığını kontrol etmesi ise görenleri şaşırttı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Mert Irmağı'nda önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ırmak kenarında köpek havlaması sesini duyan vatandaşlar sesin geldiği yöne gitti. Sesin geldiği yere ulaşan vatandaşlar, köpeğin köprüden aşağı düşüp ırmak kenarında mahsur kaldığını fark etti.

Olay, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine haber verilerek yardım istendi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri köprüden ırmak kenarına inerek, mahsur kalan köpeği kurtardı. Bulunduğu yerden yola çıkartılan köpeğin önce etrafta tur atıp daha sonra köprü korkuluklarından aşağı bakarak kendisini kurtaran itfaiyenin yukarı çıkıp çıkmadığını kontrol etmesi ise görenleri duygulandırdı.

Kurtarma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Irmak kenarında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irmak kenarında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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