Samsun'da ırmakta 15 gündür aranan kişiye ulaşılamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da ırmakta 15 gündür aranan kişiye ulaşılamadı - Son Dakika

Samsun'da ırmakta 15 gündür aranan kişiye ulaşılamadı

6 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde 15 gün önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Samsun'da ırmakta 15 gündür aranan kişiye ulaşılamadı, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde 15 gün önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.


Terme Irmağı'nda, kızı Gizem Günal (20) ile suya kapılan, kızı kurtarılan ancak kendisi kaybolan Gürsel Günal'ın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Jandarma Arama Kurtarma Sualtı Timi, Samsun ve Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği ekipleri ile AFAD ekipleri, Terme Çayı ve sahilde Günal'ı aradı.

Çalışmalarda Günal'a ait bir ize ulaşılamayan ekipler, çalışmalarını yarın da sürdürecek.

Gürsel ve Gizem Günal, 15 gün önce ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine başlatılan çalışmayla sudan çıkarılan Gizem Günal Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Samsun, Terme, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:50 Kaynak: AA
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