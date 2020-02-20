Samsun'da ırmakta 16 gündür aranan kişiye ulaşılamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da ırmakta 16 gündür aranan kişiye ulaşılamadı - Son Dakika

Samsun'da ırmakta 16 gündür aranan kişiye ulaşılamadı

6 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde 16 gün önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Samsun'da ırmakta 16 gündür aranan kişiye ulaşılamadı, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde 16 gün önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.


Terme Irmağı'nda, kızı Gizem Günal (20) ile suya kapılan kızı kurtarılan ancak kendisi kaybolan Gürsel Günal'ın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Jandarma Arama Kurtarma Sualtı Timi, Samsun ve Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği ekipleri, itfaiye ile AFAD ekipleri, Terme Çayı ve sahilde Günal'ı aradı.

Günal'a ait bir ize ulaşamayan ekipler, çalışmalarını yarın da sürdürecek.

Bu arada, Gizem Günal'ın tedavisinin ardından devlet korumasına alındığı ve genç kıza psikolojik destek verildiği belirtildi.

Gürsel ve kızı Gizem Günal, 16 gün önce ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine başlatılan çalışmayla sudan çıkarılan Gizem Günal, Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Samsun, Terme, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı
Bakan Hulusi Akar'dan İdlib mesajı: ABD Patriot gönderebilir Gizemli yardımsever Robin Hood, Ankasaray'da yardım yaptıkları mahalleli tarafından görüntülendi Almanya'daki ırkçı saldırganın, katliamdan 6 gün önce keşif yaptığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 00:12:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da ırmakta 16 gündür aranan kişiye ulaşılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]