Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 10 gündür ulaşılamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 10 gündür ulaşılamadı - Son Dakika

Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 10 gündür ulaşılamadı

6 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde 10 gün önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 10 gündür ulaşılamadı, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde 10 gün önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Terme Irmağı'nda kızı Gizem Günal (20) ile suya kapılan, kızı kurtarılan ancak kendisi kaybolan Gürsel Günal'ın bulunması için bugün de çalışmalara devam edildi.

Jandarma Arama Kurtarma Sualtı Timi, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, AFAD ile Samsun ve Ordu Emniyet Müdürlükleri Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Günal'ı Terme Köprüsü ve civarı ile ırmak ve sahilde aradı.

Akşam saatlerinde sonlandırılan arama çalışmalarında Günal'a ait bir ize ulaşılamadı.

Samsun Valisi Osman Kaymak da olay yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Arama çalışmalarına yarın sabah saatlerinde yeniden başlanacağı öğrenildi.

Gürsel ve Gizem Günal, 10 gün önce ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine başlatılan çalışmayla sudan çıkarılan Gizem Günal Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Gizem Günal'ın tedavisi devam ediyor.

Samsun, Terme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Burhan Kuzu'dan Zindaşti açıklaması: Haberin güncelliği ortadan kalktı
Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları Son dakika: PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 23:57:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 10 gündür ulaşılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]