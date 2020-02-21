Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 17 gündür ulaşılamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 17 gündür ulaşılamadı - Son Dakika

Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 17 gündür ulaşılamadı

14 dakika önce

Samsun'un Terme ilçesinde 17 gün önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 17 gündür ulaşılamadı, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde 17 gün önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.


Terme Irmağı'nda, kızı Gizem Günal (20) ile suya kapılan, kızı kurtarılan ancak kendisi kaybolan Gürsel Günal'ın bulunması için sürdürülen çalışmalara bugün de devam edildi.

Jandarma Arama Kurtarma Sualtı Timi, Samsun ve Ordu Emniyet Müdürlükleri Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği, itfaiye ve AFAD ekipleri, Terme Çayı ile sahilde Günal'ı aradı.

Günal'a ait bir ize ulaşamayan ekipler, çalışmalarını yarın sürdürecek.

Gürsel ve kızı Gizem Günal, 17 gün önce ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine başlatılan çalışmayla sudan çıkarılan Gizem Günal, Terme Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Samsun, Terme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:36 Kaynak: AA
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