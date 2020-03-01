Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 26 gündür ulaşılamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 26 gündür ulaşılamadı - Son Dakika

Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 26 gündür ulaşılamadı

6 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde 26 gün önce ırmakta suya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmaları sonuç vermedi.

Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 26 gündür ulaşılamadı, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde 26 gün önce ırmakta suya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmaları sonuç vermedi.

Terme Irmağı'nda kaybolan Gürsel Günal'ın bulunması için arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Sinop'ta görevli kurbağa adamlar, itfaiye ve AFAD ekipleri, Çangallar Mahallesi'ndeki Terme Çayı ve bölgede Günal'ı aradı. Günal'a ait herhangi bir ize ulaşamayan ekipler, arama çalışmalarına yarın devam edecek.

Gürsel ve kızı Gizem Günal (14), 26 gün önce ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredekilerin ihbarı üzerine başlatılan çalışmayla kıyıya çıkarılan genç kız, Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

İtfaiye, Samsun, Sinop, Terme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:36 Kaynak: AA
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