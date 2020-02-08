Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye ulaşılamadı - Son Dakika
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Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye ulaşılamadı

6 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde, ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye ulaşılamadı, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde, ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Terme Irmağı'nda kızı Gizem Günal (20) ile suya kapılan baba Gürsel Günal'ın bulunması için AFAD, Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamların katıldığı arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

İlçe merkezinden geçen ve yaklaşık 3 kilometre sonra denize dökülen ırmak boyu ve sahilde arama yapan ekipler, çalışmalarına su altı ve su üstünde devam etti. Akşam saatlerinde ara verilen arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Gizem Günal'ın ise Terme Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Gürsel ile kızı Gizem Günal, 4 gün önce ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis, dalgıç ve kurbağa adamlar sevk edilmişti.

Sudan çıkarılan genç kız Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, baba Günal'ın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

Samsun, Terme, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:28 Kaynak: AA
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