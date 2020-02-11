Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye ulaşılamadı - Son Dakika

Samsun'un Terme ilçesinde bir hafta önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Terme Irmağı'nda kızı Gizem Günal (20) ile suya kapılan baba Gürsel Günal'ın bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamların katıldığı arama çalışmalarına, kar yağışının bölgede etkisini yitirmesinin ardından yeniden başlandı.

Ekipler, Günal'ı, ilçe merkezinden geçen ve yaklaşık 3 kilometre sonra denize dökülen ırmak ve sahilde aradı.

Arama çalışmalarında Günal'a ait bir ize ulaşılamadı.

Gizem Günal'ın ise Terme Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Gürsel ile kızı Gizem Günal, bir hafta önce ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis, dalgıç ve kurbağa adamlar sevk edilmişti.

Sudan çıkarılan genç kız Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, baba Günal'ın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.