Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye ulaşılamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye ulaşılamadı - Son Dakika

Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye ulaşılamadı

6 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde 9 gün önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye ulaşılamadı, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde 9 gün önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Terme Irmağı'nda kızı Gizem Günal (20) ile suya kapılan, kızı kurtarılan ancak kendisi kaybolan Gürsel Günal'ın bulunması için bugün de çalışmalara devam edildi.

Jandarma Arama Kurtarma Sualtı Timi ve Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğine bağlı ekipler, Günal'ı Terme Köprüsü ve civarı ile ırmak ve sahilde aradı.

Akşam saatlerinde sonlandırılan arama çalışmalarında Günal'a ait bir ize ulaşılamadı.

Arama çalışmalarına yarın sabah saatlerinde yeniden başlanacağı öğrenildi.

Gürsel ve Gizem Günal, 9 gün önce ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine başlatılan çalışmayla sudan çıkarılan Gizem Günal Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Gizem Günal'ın tedavisi devam ediyor.

Samsun, Terme, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çayına atmak için küp şekeri kırdı, içinden demir bilye çıktı
Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı Son Dakika: Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan karar tasarısı Senato'dan geçti 24 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildi kentler

Son Dakika Haberleri
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 23:36:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye ulaşılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]