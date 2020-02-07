Samsun'da ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Samsun'un Terme ilçesinde ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Terme Irmağı'nda kızı Gizem (20) ile suya kapılan Gürsel Günal'ın bulunması için Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve AFAD ekipleri ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıçların katılımıyla arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.



İlçe merkezinden geçen ve yaklaşık 3 kilometre sonra denize dökülen ırmak boyunca ve sahilde arama çalışmaları sürüyor. Yağışlardan dolayı debinin yükseldiği ırmakta arama çalışmaları su üstünde de devam ediyor.

Gizem Günal'ın Terme Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.



Gürsel ile kızı Gizem Günal, önceki gün akşam saatlerinde Terme Irmağı'nda suya kapılmış, sudan çıkarılan genç kız Terme Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Kaybolan Gürsel Günal'ın bulunması için çalışma başlatılmıştı.