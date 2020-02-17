Samsun'da ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Samsun'un Terme ilçesinde 13 gün önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Terme Irmağı'nda kızı Gizem Günal (20) ile suya kapılan, kızı kurtarılan ancak kendisi kaybolan Gürsel Günal'ın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Samsun ile Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği ekiplerince ırmakta ve sahilde yürütülen çalışmalarda Günal'a ait bir ize ulaşılamadı.

Arama çalışmalarının yarın da süreceği belirtildi.

Gürsel ve Gizem Günal, 13 gün önce ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine başlatılan çalışmayla sudan çıkarılan Gizem Günal, Terme Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.